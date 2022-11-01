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Россия продолжит помогать странам с дефицитом продовольствия, заявил президент 

Экономика, 19:44 21 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россия обеспечивает свои потребности и находится в числе ведущих мировых производителей. Помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела безо всякого преувеличения авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин во время запуска в Тюменской области племенного репродуктора индейки 21 ноября в режиме видео-конференц-связи.

"Принятые нами ранее решения по поддержке АПК, отраслевой науки, сработали. На сегодняшний день мы обеспечиваем продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров: по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим составляющим. Отдельно отмечу и успехи производителей мяса и мясных продуктов. Помимо насыщения внутреннего рынка, наши животноводы и птицеводы экспортируют свою продукцию более чем в 110 стран", - сказал президент.

Анжела Лебедева

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# Владимир Путин , продовольствие

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