В Тюменской области открыли крупнейший в России репродуктор индейки

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

Крупнейший в России племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год открыли в Исетском районе Тюменской области 21 ноября. На предприятие завезли родительское стадо индейки численностью 138 тысяч голов. В запуске племенного центра по воспроизведению индейки в режиме видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин.

"Такие проекты как в Тюменской области значимы. Это вопрос технологического, научного, продовольственного суверенитета. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность по ряду ключевых показателей. Помимо насыщения внутреннего рынка, животноводы экспортируют продукцию в 110 стран. Мы знаем над чем еще работать. Потенциал в стране большой. Хочу поблагодарить всех тружеников села за работу", - сказал президент.

С позволения Владимира Путина символическую кнопку запуска нового предприятия нажали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор ГК "Дамате" Наум Бабаев.

Строительство репродуктора началось в сентябре 2021 года и велось в рамках соглашения, подписанного между правительством Тюменской области, группой компаний "Дамате" и АО "Россельхозбанк". Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Стоимость проекта – 5,2 млрд рублей. Реализация проекта даст 200 рабочих мест – квалифицированные специалисты в области птицеводства, ветеринарии, инженерии.

Первое инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность в IV квартале 2023 года позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала в 10 раз, и окажет положительное влияние на качественные показатели инкубационного яйца. Удобная логистика, меньший срок хранения, снижение потерь при доставке совокупно дадут большую выводимость птенцов.

Анжела Лебедева