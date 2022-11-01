В Тюмени Роспотребнадзор совершил первый профилактический визит во "Вкусно - и точка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело первый профилактический визит в отношении ООО "СПП", осуществляющего деятельность в предприятиях общественного питания "Вкусно – и точка".

Встреча в рамках профилактического визита в предприятии "Вкусно – и точка" прошла с участием главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Маргариты Максимовой и руководителя отдела контроля качества компании ООО "СПП" Анастасии Патратий.

По словам Маргариты Максимовой, профилактические визиты на предприятиях Тюменской области надзорный орган проводит в соответствии с планом на 2022 год. Они направлены не на административное воздействие, а на профилактику возможных нарушений.

"В ходе беседы с представителем общества мы обсудили регламенты соблюдения основных требований, предъявляемых к предприятиям общественного питания, в том числе, к маркировке продукции общественного питания, реализуемой на вынос и доставку. Также обсудили особенности мероприятий по дезинсекции, дератизации на объектах, размещенных в торговых центрах. Рассмотрели вопросы о применении современных технологий и гаджетов при контроле за производственной деятельностью", - пояснила представитель Роспотребнадзора.

Маргарита Максимова добавила, что на подобных встречах представители организаций чаще всего задают вопросы по соблюдению правил личной гигиены сотрудниками, применению современных дезинфицирующих средств, осуществлению производственного лабораторного контроля за качеством и безопасностью выпускаемой и реализуемой продукции, методам оптимизации производственной деятельности, позволяющим соблюсти поточность технологических процессов, инструкциям по подготовке сырья для производства, условиям хранения продукции.

Анастасия Патратий в свою очередь отметила, что в таком дружелюбном формате можно продуктивно обсуждать важные моменты и находить точки соприкосновения бизнеса и госструктур для исполнения обязательных требований.

"Качество и безопасность продукции, а также высокие стандарты обслуживания посетителей являются важными приоритетами компании "Вкусно – и точка". На встрече мы рассмотрели возможность реализации наших рекомендаций предприятиями, которые расположены в зоне фудкорта торгового центра, так как только совместное соблюдение всеми арендаторами стандартов и требований действующего законодательства приведет к высокому качеству оказываемых услуг", - добавила представитель сети.

Стороны обсудили предложения по изменению законодательства и цифровизации процессов контроля за выпуском в обращение качественной и безопасной продукции общественного питания.

Инна Кондрашкина