Более миллиона рублей не выплатил тюменец за кредитный автомобиль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец сопротивлялся аресту кредитного автомобиля, за который не выплатил больше 1 млн рублей, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Мужчина купил в кредит DFM AX7 2017 года выпуска, но платить за него отказался, осталась сумма в 1 млн 314 тыс. рублей. Судебный пристав нашел залоговый автомобиль во дворе дома, где проживает должник.

Мужчина, находившийся в салоне автомобиля, должником себя не признал и отказался предъявить документы. Он стал сопротивляться эвакуации, приставы вызвали полицию.

Однако после прибытия правоохранителей он открыл багажник, достал удочки и ушел. Автомобиль помещен на штрафстоянку, в дальнейшем он будет реализован на торгах.