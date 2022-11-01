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Более миллиона рублей не выплатил тюменец за кредитный автомобиль

Общество, 17:47 22 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец сопротивлялся аресту кредитного автомобиля, за который не выплатил больше 1 млн рублей, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Мужчина купил в кредит DFM AX7 2017 года выпуска, но платить за него отказался, осталась сумма в 1 млн 314 тыс. рублей. Судебный пристав нашел залоговый автомобиль во дворе дома, где проживает должник.

Мужчина, находившийся в салоне автомобиля, должником себя не признал и отказался предъявить документы. Он стал сопротивляться эвакуации, приставы вызвали полицию.

Однако после прибытия правоохранителей он открыл багажник, достал удочки и ушел. Автомобиль помещен на штрафстоянку, в дальнейшем он будет реализован на торгах.

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