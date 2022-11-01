Дмитрий Артюхов: взаимодействие с ямальцами в интернете делает региональную власть более открытой

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и первый заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы" Кирилл Истомин обсудили работу Центра управления регионом и оценили вовлеченность органов власти региона в интернет-коммуникации 22 ноября, сообщает правительство округа.

Взаимодействие с жителями на всех возможных площадках, в том числе в интернете – одно из ключевых направлений работы органов власти. Можно сказать, это основа поступательного развития региона, которое учитывает интересы населения. Цифровые сервисы "Диалога" помогают нам в адаптации госучреждений к соцсетям, делать власть открытой и получать обратную связь от ямальцев. Присутствие региональных структур в интернете с каждым годом увеличивается, а цифровые коммуникации с людьми становятся устойчивее.

ЦУР ЯНАО – один из лидеров среди регионов по числу обращений к власти через соцсети и скорости обратной связи. Оперативность ответов в соцсетях в среднем увеличилась в полтора раза. За два года функционирования ЦУР ЯНАО зафиксировал более 130 тысяч сообщений от жителей автономного округа. Самые популярные темы обращений ямальцев – коммунальные проблемы, социальные льготы, благоустройство территорий, состояние дорог и здравоохранение.

Как отметили во время встречи, показатель узнаваемости официальных страниц органов власти Ямала один из самых высоких в стране. Округ одним из первых начал работу по подключению аккаунтов органов власти к системе "Госпаблики". На сегодня подключено 1 тыс. 093 паблика на удобных для пользователей площадках – во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". В рамках исполнения федерального закона о госпабликах создано порядка 50 % официальных страниц ведомств и подведомственных учреждений. Суммарная аудитория ямальских госпабликов составляет более одного миллиона пользователей.

"Если в прошлом году через соцсети в органы власти ЯНАО поступило 66 % обращений, то в этом году показатель достиг 85 %. Такая динамика в очередной раз доказывает популярность соцсетей как площадки взаимодействия населения и органов власти", – отметил Кирилл Истомин.

Госпаблики – это страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, департаментов, подведомственных им организаций и бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и т.д. Их главная цель – тесная обратная связь с гражданами и упрощение получения социально важной информации. Развитием госпабликов в регионах занимаются специалисты АНО "Диалог Регионы" и Центры управления регионами.