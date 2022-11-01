В Тюмени собирают фокус-группу для просмотра сцен фильма "Вахтовый метод"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Фокус-группу для просмотра, обсуждения сцен фильма "Вахтовый метод" формируют в Тюмени. Просмотр пройдет в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) 24 ноября в 20 часов.
"Если вы всё это время следили за проектом ребят из baza media со стороны, то сейчас есть крутая возможность помочь создателям и посмотреть совсем не итоговый вариант, чтоб поделиться своим мнением", - говорят организаторы.
Количество мест ограничено и нужна небольшая регистрация здесь.
Возрастное ограничение: 12+.