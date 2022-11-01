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В Тюмени собирают фокус-группу для просмотра сцен фильма "Вахтовый метод"

Общество, 17:43 23 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фокус-группу для просмотра, обсуждения сцен фильма "Вахтовый метод" формируют в Тюмени. Просмотр пройдет в Медиаполисе (ул. Чернышевского, 2а/12) 24 ноября в 20 часов.

"Если вы всё это время следили за проектом ребят из baza media со стороны, то сейчас есть крутая возможность помочь создателям и посмотреть совсем не итоговый вариант, чтоб поделиться своим мнением", - говорят организаторы.

Количество мест ограничено и нужна небольшая регистрация здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Медиаполис , фильм

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