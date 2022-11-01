Сайфитдинов: губернатор в послании ответил на извечные русские вопросы "Что делать и куда двигаться дальше?"

Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru Фуат Сайфитдинов | Фото: duma72.ru

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Губернатор Александр Моор, который выступил с ежегодным посланием перед депутатами областного парламента, дал ответы на извечные русские вопросы "Что делать и куда двигаться дальше". Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя послание.

"Мы получили серьезный анализ экономической и социальной ситуации в нашем регионе в связке со временем, - пояснил он. - И услышали о том, что в перспективе нас ожидает. Сегодня время самых больших неопределенностей, и уверенность губернатора добавила всем нам настроения. И очень хорошо, что трансляцию выступления губернатора можно было увидеть в Интернете и по телевидению".

Безусловно, без реальной экономики невозможно нормальное состояние в социальной сфере. И для многих, отметил Сайфитдинов, было очень важно услышать, что регион сумел сконцентрировать свои усилия на том, чтобы исполнить все социальные обязательства. Четко, по словам председателя областной думы прозвучала в послании задача сохранить бюджет развития на ближайшие годы, проект которого рассмотрит сегодня дума.

Для глав муниципалитетов, для правительства, для депутатского корпуса поставлена цель – максимально искать новые инвестиции, и возможность их реализации.

"Время больших инвестиций, время строительства Запсибнефтехтима прошло, - заявил Фуат Сайфитдинов,- и безусловно, сегодня нужно привлечение новых инвесторов и важно, что должны работать пассивные деньги наших жителей. Об этом никогда не говорилось, но тем ни менее, на самом деле- это очень большая сфера приложения сил для всех уровней власти. Мы должны сохранять рабочие места, создавать новые рабочие места с тем, чтобы конкретный человек мог зарабатывать, и чтобы меньше людей у нас было на бирже труда".

Очень важным фактором, характеризующим нынешнее состояние тюменского общества, которое отметил губернатор, это та консолидация общества, которая произошла в это самое трудное для страны время.

"И мы сегодня с уверенностью говорим, что это не просто разрозненные тюменцы, где каждый сам за себя, а это тюменцы консолидированные на решение конкретных задач, - отметил председатель Тюменской областной думы. - И в том, что сегодня нам предстоит сделать, очень многое дает тот опыт, который мы приобрели в борьбе с ковидом, и в условиях жестких санкций".

Сайфитидтнов, особо подчеркнул, что когда мы говорим о консолидации тюменского общества, следует говорить и консолидации политических сил.

"Сегодня стало меньше претензий друг к другу наших институтов гражданского общества. Больше стало ответственности за текущие дела", - сказал он.