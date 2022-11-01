Привлечение инвесторов в Тобольск продолжится, заверил Максим Афанасьев

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

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3,5 миллиарда составит объем инвестиций в тобольский комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании "Газпром СПГ технологии". Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев, комментируя послание губернатора Тюменской области Александра Моора 24 ноября.

"Мы не уходим с инвестиционной повестки: завершаются строительно-монтажные и начинаются пуско-наладочные работы на тобольском комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании "Газпром СПГ технологии". Объем инвестиций 3,5 миллиарда. Уверенно развиваем промышленность, делаем серьезную ставку на туризм", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Самый значительный инвестиционный проект, который реализовали в Тобольске - строительство СИБУРом завода "ЗапСибНефтеХим". Предприятие укомплектовано местными кадрами, платит налоги.

"Предприятия СИБУРа являются локомотивами нашей экономики. Если инвестиции пришли в регион, они остаются в нем навсегда в виде основных фондов, формируют экономику", - подчеркнул губернатор.

При поддержке этой компании в городе реализуется программа "Тобольск настоящий".

"Тобольск очень глубокий и многогранный город, работа над смыслами шла в рамках создания туристического мастер-плана города командой профессионалов. А сам документ – это наша программа развития и четкий план действий по привлечению инвестиций", - подытожил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Инна Пахомова