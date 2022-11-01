В Тюменской области может появиться столица бурого медведя

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Несколько идей по брендированию тюменских муниципалитетов предложил губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания областной думе 24 ноября.

Ялуторовские блины, Конек-горбунок, Григорий Распутин, упоровские медведи – такие примеры привел глава региона.

Он, в частности, выразил уверенность, что в зале заксобрания не найдется человека, не знающего про легендарный ялуторовский блин.

"Кто из нас не гадал, смогут ли в этом году перевернуть самый большой блин в России или нет. Несколько лет работы и вот уже люди из других регионов приезжают посмотреть это шоу. Но нужно делать следующий шаг – заявить, что Ялуторовск - блинная столица, если не всей страны, то Сибири. Предложить местным предпринимателям включить в меню линейку блинов, открывать тематические кафе. Возможно, затем кто-то организует производство известных по всей стране ялуторовских блинов и будет поставлять их в другие регионы", - предположил Александр Моор.

Он напомнил, что Ярковский район, находящийся на оживленной федеральной трассе, является родиной Григория Распутина. А Ишим, расположенный на единственной трассе, связывающей западную и восточную части страны, – родина Конька-горбунка.

"В Уватском районе обитают 1200 медведей. Чем не столица бурого медведя. Такое звание еще ни за кем не закреплено", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что самый ценный актив в любой экономике – это бренд. Каждый муниципалитет Тюменской области должен найти свое лицо, успешные примеры такой работы есть.

"Малый бизнес не отделим от личности своего создателя, сильнее, чем большое предприятие привязан к земле и своим клиентам. Магазины, мастерские, пекарни, салоны красоты и производственные цеха имеют свое лицо, создают уникальные продукты, за которыми люди ездят в другие города", - сказал Александр Моор и добавил, что экономическую активность муниципалитетов пока сдерживает неверие в перспективы малой родины.

"Если молодежь найдет все, что необходимо для современной жизни у себя в поселке, она останется там, где близкие и родной дом", - уверен губернатор.

Он отметил, что когда территория находит свою уникальность и способы ее выразить, она становится интересной и людям со стороны, и собственным жителям.

Александр Моор напомнил, что в субъекте уже есть эффективная технология, чтобы поставить процесс брендирования на поток, - проект "Капитаны бизнеса", в актив которого вошли успешные тюменские предприниматели. "Этот проект позволяет увидеть на местном уровне новые ниши, - сказал он. - Все уже изобретено, нужно брать готовые бизнес модели, работающие в других местах и переносить их на местную почву".

Глава Тюменской области дал поручение департаменту инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимателей совместно с главами муниципалитетов и Торгово-промышленной палатой помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса.

"Любой житель Тюменской области, желающий открыть небольшое предприятие, должен иметь возможность получить бесплатно такую помощь в центрах поддержки предпринимательства", - подчеркнул Александр Моор и добавил, что эта работа должна быть синхронизирована с системой профессионального образования.

"Если мы, например, хотим создать столицу сибирских блинов, кто-то же должен их печь. Прошу департамент образования и науки Тюменской области включиться в эту работу и учесть потребности малого бизнеса в подготовке кадров для таких проектов", - сказал губернатор.