  • 29 июня 202529.06.2025воскресенье
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер восточный

Более 12 тысяч одиннадцатиклассников закончили школу в Тюменской области

Губернатор, 12:43 29 июня 2025

из Telegram-канала главы губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала главы губернатора Тюменской области Александра Моора

Более 12 тысяч учеников одиннадцатых классов закончили школы Тюменской области в 2025 г. Выпускные прошли во всех уголках большого региона.

"Желаю на новом пути юным тюменцам оставаться смелыми, активными, творческими, ставить большие цели и достигать их. Удачи, успеха и новых свершений", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона поделился кадрами с выпускных, которые прошли в районах и городах области.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , выпускной бал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 29.06.2025Более 12 тысяч одиннадцатиклассников закончили школу в Тюменской области
10:42 28.06.2025Александр Моор: от энергии и ответственности молодёжи зависит наше общее будущее
15:21 27.06.2025Александр Моор рассказал о создании полноценной транспортной сети в южной части Тюмени
14:37 27.06.2025Ход реконструкции улицы Ленина оценил губернатор Александр Моор

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора