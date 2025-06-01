Более 12 тысяч одиннадцатиклассников закончили школу в Тюменской области
Более 12 тысяч учеников одиннадцатых классов закончили школы Тюменской области в 2025 г. Выпускные прошли во всех уголках большого региона.
"Желаю на новом пути юным тюменцам оставаться смелыми, активными, творческими, ставить большие цели и достигать их. Удачи, успеха и новых свершений", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона поделился кадрами с выпускных, которые прошли в районах и городах области.