Наталья Шевчик отметила дальнейшее развитие социальной сферы в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Послание губернатора было цельным, достойным, аналитичным, нацеливающим нас на определенные задачи и преодоление тех вызовов, которые есть сегодня, на понимание того, как и что будет приоритетно в следующие годы. Так прокомментировала послание губернатора заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

"Я бы выделила социальную сферу, вопросами которой занимаюсь многие года, - отметила она. – У нас эта сфера очень достойно развивается. Этому способствуют и национальные проекты абсолютно по все отраслям. И конечно очень важно, что даже при таких серьзных геополитических вызовах мы не сворачиваем ни одну социальную программу. Пакет социальной поддержки населения даже увеличивается".

Как сообщал в послании губернатор в период пандемии около 250 тыс. жителей региона получили меры поддержки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В качестве помощи пострадавшим от пожаров было выделено более 65 млн рублей. Оказывается всесторонняя помощь мобилизованным землякам и их семьям. Введены единовременные выплаты семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни. Продолжается программа социальной догазификации. До 130 тыс. рублей увеличена субсидия на установку газового оборудования, расширен список категорий граждан, которые могут воспользоваться мерой поддержки. И это, по словам Натальи Шевчик, далеко не полный перечень всех мер поддержки населения.

Отдельно заместитель председателя Тюменской областной думы остановилась на состояние системы здравоохранения, которая достойно справилась с пандемией, и системно при этом развивалась.

"Более миллиарда рублей в этом году было выделено для обеспечения доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской местности", - отметила она.

Ведется капитальный ремонт на 12 объектах здравоохранения: в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Нижнетавдинском, Сладковском и Упоровском районе. Закуплено 158 единиц медицинского оборудования и 101 санитарный автомобиль. Завершается строительство поликлиники в селе Каскара. Будут заменены современными модульными зданиями два ФАПа в Ишимском районе и семь врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах. В апреле после обновления была открыта поликлиника в Ялуторовске. Приобретено 44 новых автомобиля скорой медицинской помощи, еще три пополнили парк медицины катастроф. Внедрили дистанционную систему управления госпитализации пациентов.

"Мы проживаем очень достойную жизнь, - уверена Наталья Шевчик . - Мы умеем преодолевать те проблемы и вызовы, которые стоят перед нами. У нас очень достойное правительство во главе с губернатором. И, что важно, что за всем этим стоит труд огромного количества наших земляков – это вклад в нашу стабильность, в наше будущее, в наше социальное благополучие".

Борис Олейник