Александр Моор назвал условие для развития экономики на местах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Дерегулирование – один из эффективных методов активации экономических ресурсов на местах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с посланием думе региона 24 ноября.

Предприниматели отмечают заметное снижение административного давления на бизнес в субъекте. Эту работу нужно продолжать, выразил уверенность глава региона.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в период пандемии власти пересмотрели законодательную базу по поводу уличных кафе.

"Когда-то, приводя город в порядок мы ужесточили требования к таким объектам, прошли годы, обстановка изменилась, а правила остались. Мы их смягчили, предложили бизнесу воспользоваться возможностью и моментально получили взрывной рост предпринимательской активности. Буквально за считанные дни открылось множество веранд, это были красивые объекты, которые конкурировали друг с другом. Городская жизнь заиграла новыми красками, появился уют. Эпидемия пошла на спад, а новая примета тюменской жизни осталась", - напомнил Александр Моор.

Он сообщил, что согласно опросам Агентства стратегических инициатив тюменские предприятия замечают снижение административного давления на бизнес.

"Убирая давление, даже самое незначительное, мы даем толчок экономической инициативе", - отметил Александр Моор.

Губернатор поручил главам муниципальных образований, департаменту инвестполитики и господдержки предпринимательства области провести работу с предпринимательским сообществом в этой сфере.

"Обращаюсь с просьбой к нашим представителям в Государственной думе и Совете Федерации присоединиться к этой работе, чтобы расширить потенциал предпринимательской активности", - сказал Александр Моор.

Он отметил, что власти региона, поддерживая идеи малого бизнеса, не только развивают местную экономику, делают ее более устойчивой, создают рабочие места, но и меняют силами активных людей окружающую среду, делают города, поселки и деревни более современными и привлекательными для жизни.

Евгения Тенегина