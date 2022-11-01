Владимир Нефедьев: три года испытаний тюменцы преодолели достойно

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Ежегодное послание губернатора региона Александра Моора депутатам Тюменской облдумы вселяет уверенность в продолжение реализации тех программ, тех национальных проектов, которые сегодня перед органами власти поставило население. Такое мнение высказал заместитель председателя законодательного органа Владимир Нефедьев, комментируя ежегодное выступление руководителя субъекта.

Он разделил мнение, что последние три года стали годами испытаний в связи с пандемией, пожарами, геополитическими вызовами: "Эти испытания достойно преодолели все вместе: губернатор, правительство, Тюменская областная дума, муниципальные образования во главе с органами местного самоуправления".

Для этого была сформированная мобильная структура, которая принимала необходимые решения. Это позволило не останавливать действующие программы, своевременно выделять финансирование из областного бюджета на их реализацию, выполнять социальные обязательства по поддержке населения региона.

Также парламентарий отметил важность одного из моментов послания о продолжении работы по трансплантологии в лечебно-профилактических учреждениях Тюменской области, которые в свое время начинали осваивать высокие технологии в медицине. В регионе успешно проводят операции по пересадке почек, сердца, для этого учреждения обеспечены современным оборудованием. Губернатор отметил, что оборудованием российского производства.

"Это очень важно, это импортозамещение, которое позволяет сегодня бороться нам всем с политическими вызовами, санкциями, которые вводились другими странами", - подытожил Владимир Нефедьев.

Инна Кондрашкина