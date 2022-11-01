Александр Моор: сплочение и взаимная поддержка – наш главный ресурс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплочение и взаимная поддержка – главный ресурс нашего развития в условиях общей мировой неопределенности. Такое мнение выразил губернатор Александр Моор, обращаясь с посланием к Тюменской областной думе 24 ноября.

"Долгие годы общество жило под девизом: каждый сам за себя. Но оказалось, что вместе с укреплением российской государственности, все это время шло серьезное изменение общественного сознания. В каком обществе ты живешь, становится понятно в период больших потрясений", - сказал глава региона.

Он напомнил, что общество серьезно проявило себя по время пандемии коронавируса. В частности о том, что регион принял на карантин граждан России из китайского города Ухань, в субъекте сразу запустили поддерживающую акцию "Своих не бросаем", стало формироваться мощное волонтерское движение, которое развивается и дальше.

Общественники, предприниматели, обычные граждане пришли на помощь и жителям Донбасса, и российским военным.

"В этом году Тюменская область стала побратимом Краснодону в Луганской народной республике. Мы помогаем восстанавливать новый регион России. Несмотря на все потенциальны угрозы, наши специалисты и волонтеры ехали на юго-запад родины, чтобы помочь людям, которым никто кроме нас, россиян, помочь не мог. Сразу после освобождения в разрушенный Мариуполь отправился волонтерский отряд "Молодой гвардии", - напомнил Александр Моор.

Напомним, что с начала частичной мобилизации, власти Тюменской области приняли ряд поддерживающих мер для военных. Творческие коллективы региона проводят концерты для бойцов. Добровольцы #МыВместе помогают семьям мобилизованных в быту, провели масштабный телерадиомарафон "100 миллионов для победы". Собрано более 33 млн рублей. Для родственников военнослужащих работают: горячая линия 122; телефон психологической помощи 8-800-201-41-41; сайт инфоподдержка72.рф. Кроме того, открыты 74 социальные гостиные.

Для вынужденных переселенцев, мобилизованных и их семей продолжается сбор гуманитарной помощи. Адреса пунктов приема в Тюмени: дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Ежедневно с 9 до 18 часов; РЦ для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) с 9 до 18 часов; региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). Круглосуточно, без выходных; центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). В будни с 9 часов до 16 часов 30 минут.