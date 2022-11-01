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Вокалисты "SUNRISE" выступают в торговом центре в поддержку мобилизованных тюменцев

Общество, 17:12 19 ноября 2022

информационного центра правительства Тюменской области

Вокал-группа "SUNRISE" выступает в ТЦ "Сити Молл", участвует в проекте "24 часа добрых дел". Он проходит в рамках двухдневного марафона в поддержку акции "100 миллионов для Победы".

Также в торговых центрах Тюмени 19 ноября пройдет концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ".

информационного центра правительства Тюменской области

Сбор средств для мобилизованных бойцов продолжается. Перевести деньги можно по QR-коду или реквизитам. Они расположены на сайте. По данным на 16 часов тюменцы собрали более 32 млн рублей.

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# концерт , марафон

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