Вокалисты "SUNRISE" выступают в торговом центре в поддержку мобилизованных тюменцев

информационного центра правительства Тюменской области информационного центра правительства Тюменской области

Вокал-группа "SUNRISE" выступает в ТЦ "Сити Молл", участвует в проекте "24 часа добрых дел". Он проходит в рамках двухдневного марафона в поддержку акции "100 миллионов для Победы".

Также в торговых центрах Тюмени 19 ноября пройдет концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ".

информационного центра правительства Тюменской области информационного центра правительства Тюменской области

Сбор средств для мобилизованных бойцов продолжается. Перевести деньги можно по QR-коду или реквизитам. Они расположены на сайте. По данным на 16 часов тюменцы собрали более 32 млн рублей.