Вокалисты "SUNRISE" выступают в торговом центре в поддержку мобилизованных тюменцев
информационного центра правительства Тюменской области
Вокал-группа "SUNRISE" выступает в ТЦ "Сити Молл", участвует в проекте "24 часа добрых дел". Он проходит в рамках двухдневного марафона в поддержку акции "100 миллионов для Победы".
Также в торговых центрах Тюмени 19 ноября пройдет концерт фольклорного ансамбля "ЯромилЪ".
информационного центра правительства Тюменской области
Сбор средств для мобилизованных бойцов продолжается. Перевести деньги можно по QR-коду или реквизитам. Они расположены на сайте. По данным на 16 часов тюменцы собрали более 32 млн рублей.