Мобилизованных тюменцев осободили от уплаты пеней за долги по ЖКХ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобилизованных и их семьи освобождают от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщает информационный центр правительства региона, пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.