"Сибинформбюро" провел марафон "100 миллионов для победы"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Медиахолдинг "Сибинформбюро" провел масштабный телерадиомарафон "100 миллионов для победы". Два дня подряд, 18 и 19 ноября, ведущие и гости студий рассказывали о спецоборудовании, которое приобретут для тюменских бойцов благодаря этой акции.
"Неделя подготовки, команда из сотни человек, четыре городских площадки, два съемочных павильона и 20 часов в прямом эфире", — подсчитали в медиахолдинге.
На сегодня собрано более 33 млн рублей.