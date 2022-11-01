"Сибинформбюро" провел марафон "100 миллионов для победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медиахолдинг "Сибинформбюро" провел масштабный телерадиомарафон "100 миллионов для победы". Два дня подряд, 18 и 19 ноября, ведущие и гости студий рассказывали о спецоборудовании, которое приобретут для тюменских бойцов благодаря этой акции.

"Неделя подготовки, команда из сотни человек, четыре городских площадки, два съемочных павильона и 20 часов в прямом эфире", — подсчитали в медиахолдинге.

На сегодня собрано более 33 млн рублей.