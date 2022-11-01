В Тюменской области добровольцы #МыВместе помогают семьям мобилизованных в быту

| Фото: скриншоты видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншоты видео информационного центра правительства Тюменской области

Добровольцы #МыВместе помогают семьям мобилизованных Тюменской области в быту. Волонтеры выполняют разную работу, например, могут помочь отвести ребенка на занятия вечером.

"Мой муж мобилизованный. Мы обратились за помощью к добровольцам. Так как ребенок ходить на занятия по танцам, нужна была помощь человека, который бы водил дочь Маргариту на кружок. Мы позвонили на горячую линию 122, записались. После нам перезвонили и сказали о том, что назначат добровольца", – рассказала тюменка Екатерина.

Девочка занимается постоянно, занятия проводят по понедельникам и четвергам. Девушка-доброволец забирает ее из дома и приводит на танцы, после урока ребенка уводит мать. "Я пришла сюда по зову сердца. Хочется помогать людям, делать их счастливыми", – поделилась волонтер.

| Фото: скриншоты видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншоты видео информационного центра правительства Тюменской области

Для родственников военнослужащих работают: горячая линия 122; телефон психологической помощи 8-800-201-41-41; сайт инфоподдержка72.рф. Кроме того, открыты 74 социальные гостиные.

Для вынужденных переселенцев, мобилизованных и их семей продолжается сбор гуманитарной помощи. Адреса пунктов приема в Тюмени:

– дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). Ежедневно с 9 до 18 часов;

– РЦ для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) с 9 до 18 часов;

– региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). Круглосуточно, без выходных;

– Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). В будни с 9 часов до 16 часов 30 минут.

Инна Пахомова