Правительство смягчило условия использования грантов для сельхозпроизводителей, призванных по мобилизации

| Фото: Юлия Плесовских, пресс-служба администрации Уватского района | Фото: Юлия Плесовских, пресс-служба администрации Уватского района

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства и утверждены распоряжением правительства.

"Для сохранения ранее полученных грантов необходимо, чтобы на место мобилизованного главы фермерского хозяйства был избран другой человек из числа членов того же фермерского хозяйства. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Если мобилизованный предприниматель не планирует дальнейшее участие в грантовой программе, то для него возможны два варианта действий.

Если полученные гранты были использованы в полном объёме, но при этом плановых показателей достичь не удалось, проект будет признан завершённым, а фермер освобождён от штрафа за нарушение условий предоставления гранта.

Если средства гранта были использованы частично, грантодатель вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть финансирования. После этого проект также будет признан завершённым, а предприниматель не получит штраф за отсутствие результата.

Изменения коснутся таких программ поддержки, как "Агростартап", "Агропрогресс", "Агротуризм", грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.

Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.