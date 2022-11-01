Фуат Сайфитдинов рассказал о региональных мерах социальной поддержки участников СВО и их семей

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей полагается тюменцам, получившим ранение в ходе специальной военной операции. По 100 тысяч рублей получают граждане, заключившие контракт для прохождения военной службы или призванные по мобилизации. Семьям погибших выплачиваются 3 миллиона рублей, 65 тысяч рублей выделяется на погребение. Ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей получают родители, вдовы, дети погибших, а также инвалидам вследствие военной травмы.

Об этих региональных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей на заседании Совета глав законодательных органов власти субъектов РФ Уральского федерального округа при полномочном представителе президента Владимире Якушеве сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Дети военнослужащих, обучающиеся в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования, обеспечиваются бесплатным горячим питанием; учащиеся 1-6 классов – бесплатными группами продленного дня. Для малышей гарантировано внеочередное устройство в детские сады без оплаты за присмотр и уход; для школьников – бесплатные занятия в учреждениях дополнительного образования.

"Депутаты Тюменской областной думы едины в понимании важности и безотлагательности задач, стоящих сегодня перед всеми органами власти российских регионов. Наш долг – поддержать защитников Отечества, которые выполняют боевые задачи и их семьи", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Также депутаты облдумы приняли закон, освобождающий ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Совместно с депутатом Госдумы РФ Николаем Брыкиным разработаны и внесены изменения в федеральный закон "О ветеранах", закрепляющие права первоочередного и внеочередного приема детей ветеранов боевых действий, инвалидов войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также в летние оздоровительные лагеря.

Принято обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину о поддержке детей, оставшихся без содержания родителей (плательщиков алиментов), призванных на военную службу по мобилизации.