Ольга Швецова: помощь военным и их семьям — одна из актуальных тем послания губернатора

| Фото: партии "Единая Россия" | Фото: партии "Единая Россия"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам подчеркнул необходимость помощи военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне СВО, и их семьям.

Председатель комитета по социальной политике, руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Ольга Швецова, комментируя выступление Александра Моора, отметила, что это говорит о том, что направление работы, взятое депутатами Тюменской облдумы и партийным активом "Единой России" - верное.

"С февраля мы поддерживаем жителей Донбасса, им отправлено почти 300 тонн гуманитарного груза. В мае у региона появились подшефные территории — Краснодон и Краснодонский район, и Тюменская область помогает восстановить инфраструктуру и наладить мирную жизнь. Большая работа ведется с семьями переселенцев, переехавших в регион. "Единая Россия" оказывает им консультационную помощь, помогает с трудоустройством, досугом детей, устройством их в детский сад или школу. С начала частичной мобилизации мы уделяем внимание семьям военнослужащих, на базе региональной общественной приемной "Единой России" открыт объединенный штаб поддержки", - сказала она.

Александр Моор в своем послании заверил, что поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области.

"Приобрели дополнительные комплекты обмундирования для именных подразделений, подразделений Росгвардии и Ишимского полка. Составили стандарт оснащения одного бойца, стандарт общего имущества на подразделение, выделили средства из областного бюджета и начали работу по приобретению всего необходимого. Для тюменских военнослужащих приобрели дополнительные средства защиты, личное вещевое, инженерное и бытовое имущество", - сообщил губернатор.

Ольга Швецова подчеркнула, что жители Тюменской области, предприятия региона помогают в приобретении необходимой спецтехники для тюменских бойцов. С конца сентября проходит акция "100 миллионов для Победы". В ее рамках состоялся двухдневный марафон, который провели телеканал "Тюменское время" совместно с Тюменским концертно-театральным объединением. За два дня удалось собрать более 9 млн рублей. Всего собрано более 34 млн рублей.