В ходе рейда энергетики выявили 16 незаконных подключений к сетям в Тюменском районе

| Фото: АО "Россети Тюмень" | Фото: АО "Россети Тюмень"

"Россети Тюмень" выявили причины перебоев со светом в селе Перевалово Тюменской области в ходе рейда 18 ноября. Специалисты успели задокументировать в населенном пункте 16 фактов бездоговорного потребления электроэнергии – теперь информацию по выявленным случаям направят в правоохранительные органы.

Энергокомпания ориентировочно оценивает размер нанесенного ей ущерба, он может дойти до 6,4 млн кВт*ч. В денежном эквиваленте объем бездоговорного потребления предварительно оценивается на сумму до 14 млн рублей.

Противоправная деятельность по бездоговорному и безучетному потреблению вредит добросовестным потребителям. Случаи энерговоровства увеличивают критические нагрузки на сеть, приводят к проседаниям и ограничениям электроснабжения, как это произошло с потребителями Тюменского района 18 ноября. В этот день резко увеличилось количество жалоб на перебои со светом.

С начала 2022 года компания документально зафиксировала 57 случаев бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Специалисты "Россети Тюмень" напоминают, что сообщить о хищениях электроэнергии и незаконных подключениях к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте, по эл. почте info@te.ru.

СПРАВОЧНО:

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.