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Торговый павильон сгорел на улице Широтной в Тюмени утром 25 ноября

Происшествия, 10:25 25 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Торговый павильон по адресу ул. Широтная, 80/4 сгорел в Тюмени до начала рабочего дня 25 ноября. Как сообщает региональное управление МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 8 часов 39 минут.

На тушении работали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники. Пожар оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причину происшествия установят дознаватели.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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