Торговый павильон сгорел на улице Широтной в Тюмени утром 25 ноября

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Торговый павильон по адресу ул. Широтная, 80/4 сгорел в Тюмени до начала рабочего дня 25 ноября. Как сообщает региональное управление МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 8 часов 39 минут.

На тушении работали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники. Пожар оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причину происшествия установят дознаватели.