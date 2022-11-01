Бюджет Тюменской области сохранит социальную направленность

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Главная сложность в подготовке бюджета Тюменской области на 2023 год заключалась, по оценке председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, в том, чтобы подготовленный документ соответствовал социальным и экономическим параметрам, достигнутым в предыдущие годы.

"И текущий год тоже задавал серьезную планку по исполнению и по наполнению бюджета, - подчеркнул он, комментируя принятый документ. - Я считаю, что бюджет который мы приняли с доходами 198 млрд, и с дефицитом в 35 млрд - это абсолютно хороший бюджет".

Председатель областной думы напомнил, что бюджет 2023 года сформирован по консервативному сценарию, и есть понимание, что в течение года доходная часть его может подрасти.

"Текущий год позволяет нам говорить, что у нас будут серьезные остатки по бюджету, - заявил он. - Бюджет на 2023 года остается социально ориентированным. 60 процентов всех расходов - это социальная сфера. В абсолютных цифрах – это 140 млрд, что значительно больше, чем в бюджетах других регионов. Мы имеем хороший бюджет и прав губернатор, когда говорит, что деньги, которые приходят, должны работать и развивать нашу территорию. Поэтому бюджет развития тоже есть, и он в неплохом состоянии. Я полагаю, что те инвестиционные проекты, которые будут заходить на территорию, и которые мы поддержали в том числе и за счет налоговых преференций, дадут нам дополнительный эффект и пополнят казну".

Отдельно Фуат Сайфитидинов остановился на финансировании программы "Сотрудничество", которая, по его словам, наполнена достаточно эффективно. "39 миллиардов, которые заложены на следующий год, - это серьезная сумма и полагаю, что по практике прошлых лет и текущего года тоже, что эта сумма может увеличиваться, - сказал он. - В счет программы строятся на севере дороги, объекты социальной сферы, объекты инженерной инфраструктуры. Это дает понимание того, что соглашение, которое было подписано в свое время между органами власти Тюменской области и автономных округов, оно было выверено и правильно".