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Число ипотечных сделок в Тюменской области выросло на 2,1% в 2022 году

Экономика, 20:46 27 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 82 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано управлением Росреестра по Тюменской области в 2022 году. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

От общего числа зарегистрированных ипотек 7,9 тыс. приходится на "льготную" ипотеку.

"Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат, - пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников изданию "Мегатюмень". – На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 89,2%".

Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных услуг и через сервис Федеральной кадастровой палаты.

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# ипотека , льготная ипотека , Росреестр

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