Тюменские спортсмены написали письма мобилизованным бойцам

Письма со словами поддержки передали воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой в Тюмени наставнику, который отправился на спецоперацию.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, тренер ОСШОР Владимир добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу.

Администраторы школы связали для солдата теплые носки. Юные лыжники и биатлонисты нарисовали новогоднюю открытку, написали несколько писем тренеру и другим бойцам.