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Тюменские спортсмены написали письма мобилизованным бойцам

Общество, 16:14 28 ноября 2022

Письма со словами поддержки передали воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой в Тюмени наставнику, который отправился на спецоперацию.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, тренер ОСШОР Владимир добровольно отправился защищать интересы страны. Дружный коллектив проводил наставника и коллегу.

Администраторы школы связали для солдата теплые носки. Юные лыжники и биатлонисты нарисовали новогоднюю открытку, написали несколько писем тренеру и другим бойцам.

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# мобилизация

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