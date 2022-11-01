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Жительницы Нижней Тавды шьют варежки из дубленок и шуб для мобилизованных

Общество, 16:15 29 ноября 2022

ntavda.admtyumen.ru

Женщины Совета ветеранов Нижнетавдинского района присоединились к акции "Тепло солдатам" и начали шить рукавицы для военнослужащих, находящихся на спецоперации.

На базе центра "Тавда" они объединились с серебряными волонтерами и приступили к пошиву рукавиц. Профессиональная швея Вера Двинская провела мастер-класс по обучению работы с мехом.

Спонсорскую помощь (специальные иглы, нитки, ножницы) оказали пенсионеры МВД. Неравнодушные жители принесли дубленки, натуральные шубы в качестве материалов.

"Каждый, у кого есть возможность, могут и в домашних условиях сшить рукавицы или вкладыши в сапоги", - отметили в администрации района.

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# мобилизация , Нижнетавдинский район

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