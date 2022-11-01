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Тюменцы увидели падение второй ступени ракеты "Союз-2.1б"

Общество, 16:03 29 ноября 2022

в сообществе обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: в сообществе обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте

Падение второй ступени ракеты "Союз-2.1б" увидели тюменцы вечером 28 ноября.

"С космодрома Плесецк был произведен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М". Точное время пуска заранее не сообщалось. Был известен только интервал с 20 часов до 22 часов 30 минут. Благодаря проекту "Starvisor | Патруль ночного неба" увидели падение второй ступени", – написали в сообществе тюменской обсерватории "Старая башня" во ВКонтакте.

В 20 часов 24 минуты на улице можно было наблюдать яркие вспышки в северном направлении. Ступень упала в безлюдной местности Уватского района, отметили в "Старой башне".

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