Известный виолончелист Борислав Струлев сыграет на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени

| Фото: с сайта ТКТО | Фото: с сайта ТКТО

Виолончелист-виртуоз Борислав Струлев примет участие в двух концертах Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени 4 и 5 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Уникальный виолончелист известен во всем мире, ему подвластны любые стили и направления. Борислав Струлев родился в Москве, в музыкальной семье, учился в Центральной музыкальной школе, стал победителем Всероссийского конкурса и стипендиатом фонда "Новые имена". Живет и работает в Нью-Йорке и Москве. В 1993 году дебютировал сольным концертом в Кеннеди-центре, в 1999-м – в Карнеги-холле с пианистом Байроном Дженисом. Гастролирует по всему миру, часто выступает в России.

В фестивале Дениса Мацуева Борислав Струлев примет участие в концерте-открытии, выступлении "И классика, и джаз".

Напомним, фестиваль откроется в концертном зале им. Юрия Гуляева Тюменской филармонии 4 ноября.