  • 1 декабря 20221.12.2022четверг
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Известный виолончелист Борислав Струлев сыграет на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени

Общество, 08:27 01 декабря 2022

с сайта ТКТО | Фото: с сайта ТКТО

Виолончелист-виртуоз Борислав Струлев примет участие в двух концертах Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени 4 и 5 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Уникальный виолончелист известен во всем мире, ему подвластны любые стили и направления. Борислав Струлев родился в Москве, в музыкальной семье, учился в Центральной музыкальной школе, стал победителем Всероссийского конкурса и стипендиатом фонда "Новые имена". Живет и работает в Нью-Йорке и Москве. В 1993 году дебютировал сольным концертом в Кеннеди-центре, в 1999-м – в Карнеги-холле с пианистом Байроном Дженисом. Гастролирует по всему миру, часто выступает в России.

В фестивале Дениса Мацуева Борислав Струлев примет участие в концерте-открытии, выступлении "И классика, и джаз".

Напомним, фестиваль откроется в концертном зале им. Юрия Гуляева Тюменской филармонии 4 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Денис Мацуев , концерты , музыка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:53 01.12.2022Теплые носки из шерсти вяжут для мобилизованных волонтеры из Тюменского района
09:42 01.12.2022В Тюмени наградят лучших юнармейцев региона
09:31 01.12.2022В Тюмени открылась новогодняя почта для писем Деду Морозу
08:55 01.12.2022Реконструкцию крупнейшей битвы под Москвой проведут на Войновском пруду в Тюмени