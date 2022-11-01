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В Тюмени врачи вытащили из глаза пациента проволоку и спасли ему зрение

Общество, 12:47 30 ноября 2022

департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Пациента с проникающим ранением глаза и потерей зрения экстренно прооперировали офтальмологи Областной клинической больницы № 2, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По словам мужчины, металлическая проволока отлетела ему в глаз, когда он работал с болгаркой у себя в гараже. Врачи из Нового Уренгоя направили пациента за помощью в ОКБ № 2.

"Офтальмологи в экстренно удалили инородное тело длиной 13 миллиметров и ушили рану левого глаза", – рассказала заведующая офтальмологическим отделением больницы Светлана Сахарова.

Операция и лечение помогли спасти пациента от полной потери зрения, добавила она.

Сейчас мужчину выписали из стационара, ему предстоит восстановительное лечение и наблюдение у офтальмолога по месту жительства.

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# глаз , ОКБ №2 , офтальмологи , травма

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