В центре "Сибуринтех" в Тобольске ежегодно проходят обучение и повышение квалификации до 3 тыс. человек

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

Обучение и повышение квалификации в образовательном центре "Сибуринтех" в Тобольске ежегодно проходят до 3 тыс. человек.

Депутаты Тюменской областной думы провели день облдумы в Тобольске 29 ноября и ознакомились с работой инновационного центра. Напомним, что СИБУР открыл центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" в Тобольске в 2020 году, инвестиции в строительство и оборудование центра составили 1,8 млрд рублей.

Руководитель "Сибуринтеха" Андрей Парамонов рассказал, что в инновационном образовательном центре проходят обучение и повышение квалификации сотрудники СИБУРа из всех регионов деятельности компании.

"В 26 учебных аудиториях проводится обучение по всем актуальным для компании направлениям от электротехнических систем и технологии до охраны труда, промышленной безопасности и экологии, - сообщил он. – Каталог программ включает более 200 программ аудиторного и дистанционного обучения. Все учебные стенды, технологические узлы и другое оборудование полностью соответствуют тому, что применяется на предприятиях СИБУРа. При работе над проектом учитывались лучшие мировые практики. Центр оснащен инновационными лабораториями с 3D-сканерами и принтерами, лабораторией дополненной реальности, специальными стендами и полигонами для отработки практических навыков".

СИБУР, по словам председателя комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, - это уникальная компания, которая работает сейчас на территории Тюменской области.

"Я давно работаю с нефтяными компаниями, и каждая нефтяная компания имеет свои центры обучения, - пояснила она корр. "Тюменской линии". - Залог успеха ведь не только в том, какое оборудование имеет предприятие, но и в том, какой специалист будет эксплуатировать это оборудование. Поэтому само направление по профориентации, повышению квалификации – это очень важно. Работа здесь организована высококлассно. Работают заинтересованные люди и процесс образования и повышения квалификации непрерывный".

Работа образовательного проекта "Сибуринтех", по мнению Инны Лосевой, полностью соответствует словам братьев Стругацких, размещенных на одном из его стендов: "О будущем не говорят, его делают!"

"Когда мы смотрели лаборатории, там занимались люди разного возраста, разной квалификации, но вместе они повышали свой уровень, - отметила она. – Работа организована так, что не позволяет специалисту этого технологически сложнейшего предприятия погрязнуть в рутине, заставляет развиваться и работать на будущее".

Обучение и повышение квалификации в образовательном центре "Сибуринтех" ежегодно проходят до 3 тыс. человек. Своеобразный урок получили и депутаты Тюменской областной думы.

"Не думаю, что мы расстаемся навсегда, - сказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, завершая встречу депутатов со специалистами центра. – Для всех нас это серьезное открытие. Считайте, что еще 40 человек прошли здесь обучение. Надо в современном мире двигаться самостоятельно и развивать наши отечественные производства, меньше привлекая партнеров с запада, меньше привлекая оборудование запада, и здесь уникальная площадка уникальные люди. Сегодня много раз звучали слова законодательное обучение. И нам было это очень приятно слушать. Мы еще приедем для обучения".

Для законодателей будет весьма актуально продолжение мысли братьев Стругацких, взятой на вооружение образовательным центром "ЗапСибНефтехима" "Сибуринтех".

"… будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. У нас нет времени рассуждать. Надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии со своими рефлексами и эмоциями. Будущее - это просто тщательно обезвреженное настоящее", - писали они.

"ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2,5 млн тонн полимеров в год. Компания входит в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. В ноябре "ЗапСибНефтехим" произвел 4-миллионную тонну полиэтилена с момента пуска комплекса.

Борис Олейник