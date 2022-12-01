Эксперт: профессия ученого должна стать не менее престижной, чем предприниматель или госслужащий

Александр Кряжев, фотохост Конгресса молодых учёных Александр Кряжев, фотохост Конгресса молодых учёных

Член Общественной палаты Краснодарского края Алексей Костылев отметил важность популяризации профессии ученых. Она, по его мнению, должна стать не менее престижной, чем предприниматель или госслужащий.

"Без научного рывка сложно представить в целом рывок в развитии России, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Помимо уже реализуемых проектов важно запускать новые там, где молодежь проводит большую часть времени - это соцсети, прежде всего, ВКонтакте. Нужно поддержать запуск федеральных и региональных пабликов по научной тематике, которые будут пропагандировать науку и профессию ученого. Нужна социальная реклама, конкурсы, гранты для потенциальных и начинающих ученых".

В программе II конгресса молодых ученых, который 1-3 декабря проходит в Сочи в парке науки и искусства "Сириус", - десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. В Сочи прилетела большая команда иностранных гостей из Китая, Турции, Мьянмы. Всего в конгрессе участвуют делегаты из более, чем 40 стран мира.

"Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок", - заявил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета по десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.