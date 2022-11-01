День матери, по мнению эксперта, имеет огромное социально-экономическое значение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День матери, который будет отмечаться в России 27 ноября, имеет огромное социально-экономическое значение. В этом уверена старший преподаватель кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления Российской академия народного хозяйства и государственной службы Евгения Васюта (Ростовская область).

Именно поэтому, по ее мнению, крайне важно не просто отметить значение в жизни общества самого главного человека – матери. "Важно повысить при этом социальную значимость материнства, и еще раз закрепить традиции особо бережного отношения к женщине, утвердив при этом определенные не только семейные, но и социальные устои", - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В связи с этим поддержка семей, а главное матерей, по оценке эксперта, является одним их приоритетных государственных направлений, которое влияет на демографическое развитие всех регионов нашей страны. Так, например, в Ростовской области действует система мер социальной поддержки по этому направлению, а именно 17 видов пособий и выплат семьям с детьми – региональных и федеральных. Важно, что предусмотрена ежегодная индексация всех видов выплат. Еще одной достаточно весомой мерой демографической поддержки донского региона является региональный материнский капитал. Эффективность данной меры подтверждает тот факт, что срок действия данной программы продлен до 2026 года включительно.

"Уверена, что именно почитание женщины - матери, может стать началом оздоровления современного общества, а также укрепления нравственных устоев государства", - подчеркнула Евгения Васюта.