Эксперты уверены, что нефтегазовый кластер успешно выполняет задачи импортозамещения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Задачи межрегионального Нефтегазового кластера по импортозамещению будут успешно выполнены. В этом уверена член Общественной палаты Камчатского края Тамара Орлик. Возмещение до 5% годовых затрат, предоставляемое тюменским правительством – это, по ее словам, замечательный кешбэк.

"А значит, задачи по импортозамещению будут успешно реализованы, так как комплекс работ кластера направлен только на развитие нашей отечественной промышленности, - подчеркнула Тамара Орлик, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – А заказ на несколько лет вперед, да ещё на 4 млрд рублей -это стабильность для кластера и для людей, работающих в данной системе".

Нефтегазовый кластер создан в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области и Ямала. Он входит во всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ.

На данный момент, по данным начальника отдела кластерного развития и продвижения департамента инвестполитики Тюменской области Александры Ляминой, межрегиональный Нефтегазовый кластер признан крупнейшим отраслевым в стране".

"Этому способствуют и реализуемые меры господдержки, такие как тюменский кешбэк —возмещение до пяти процентов годовых затрат предприятиям-покупателям продукции у участников кластера. А также востребованные у тюменских производителей субсидии по договорам лизинга, позволяющие полностью компенсировать весь первый взнос либо снизить процентную ставку по договору до 6,35. Сейчас мы принимаем документы по ним от предприятий", - пояснила она.