  • 10 ноября 202210.11.2022четверг
  • USD61,0611
    EUR61,2445
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт поражен объемом помощи, оказанной Тюменской областью мобилизованным землякам

Общество, 11:20 10 ноября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области

Объем помощи, оказанный Тюменской областью мобилизованным землякам поражает и вызывает гордость. Так член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе отреагировал на сообщение губернатора Александра Моора в своем Telegram-канале об отправке новой партии груза для мобилизованных бойцов.

"Сегодня в меру своих возможностей все делают свой вклад в поддержку наших ребят на территории проведения специальной военной операции, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Объем помощи оказанный Тюменской областью землякам поражает и вызывает гордость" .

Губернатор, не называя объемов поставок, сообщил, что "отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники".

Представители регионального оперативного штаба остаются на связи с командирами подразделений. Необходимое оборудование и амуницию закупают по конкретным запросам. И это, по мнению чувашского эксперта, главная составляющая в любом деле.

"Прямой контакт, – подчеркнул он. – И поставки по запросам и потребностям".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Экспертный клуб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 10.11.2022Более 3 тыс. 500 посещений зарегистрировано в новом ФАПе в Ярковском районе с февраля
12:26 10.11.2022В проекте "Ковёркинг по-тюменски" приняли участие более 300 детей и подростков
12:15 10.11.2022Интраназальной вакциной против коронавируса привились 2 тыс. 489 тюменцев
11:53 10.11.2022Тюменские студенты-медики представят инновационные хирургические костюмы инвесторам