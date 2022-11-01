Эксперт поражен объемом помощи, оказанной Тюменской областью мобилизованным землякам

Информационный центр правительства Тюменской области Информационный центр правительства Тюменской области

Объем помощи, оказанный Тюменской областью мобилизованным землякам поражает и вызывает гордость. Так член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе отреагировал на сообщение губернатора Александра Моора в своем Telegram-канале об отправке новой партии груза для мобилизованных бойцов.

"Сегодня в меру своих возможностей все делают свой вклад в поддержку наших ребят на территории проведения специальной военной операции, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Объем помощи оказанный Тюменской областью землякам поражает и вызывает гордость" .

Губернатор, не называя объемов поставок, сообщил, что "отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники".

Представители регионального оперативного штаба остаются на связи с командирами подразделений. Необходимое оборудование и амуницию закупают по конкретным запросам. И это, по мнению чувашского эксперта, главная составляющая в любом деле.

"Прямой контакт, – подчеркнул он. – И поставки по запросам и потребностям".