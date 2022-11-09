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Фотогалерея: погрузка дополнительного обмундирования для мобилизованных тюменцев

Общество, 21:23 09 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованные военнослужащие из Тюменской области получили очередную партию дополнительного снаряжения по поручению главы региона Александра Моора 9 ноября. Средства на приобретение амуниции выделены из областного бюджета.

"Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники", – уточнил Александр Моор.

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# Александр Моор

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