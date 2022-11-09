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Очередную партию дополнительного снаряжения получили мобилизованные Тюменской области

Общество, 20:04 09 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованные Тюменской области получили очередную партию дополнительного снаряжения по поручению главы региона Александра Моора 9 ноября, сообщает информационный центр правительства области.

Оборудование и амуниция приобретены за счет регионального бюджета.

"В комментариях у меня спросили о количестве снаряжения, которое мы передаем в подразделения. К сожалению, называть точные цифры нельзя. Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники", – написал ранее в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

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# Александр Моор , снаряжение

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