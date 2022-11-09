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Дополнительное оборудование и амуницию отправят мобилизованным тюменцам

Губернатор, 12:48 09 ноября 2022

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Новую партию груза для мобилизованных земляков, включающую дополнительное оборудование и амуницию, подготовили к отправке из Тюменской области. Все снаряжение приобрели за счет средств областного бюджета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

"В комментариях у меня спросили о количестве снаряжения, которое мы передаем в подразделения. К сожалению, называть точные цифры нельзя. Чтобы был понятен объем, скажу одно: погрузка заняла два дня. Отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники", - рассказал глава региона.

Он добавил, что представители регионального оперативного штаба остаются на связи с командирами подразделений. Необходимое оборудование и амуницию закупают по конкретным запросам.

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# Александр Моор , военнослужащие , гуманитарная помощь

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