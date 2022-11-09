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Для бойцов СВО, по мнению эксперта, особенно важны тепло и чувство надежного тыла

Общество, 16:07 09 ноября 2022

фото: ИА "Тюменская линия"

Отрадно, что тепло и чувство надежного и верного тыла будут сопровождать настоящих мужей Отечества в зоне специальной военной операции. Так отреагировал на сообщение о том, что на военном полигоне под Тюменью 19 пар сыграли свадьбы, член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Хорошо, что даже в этой нелегкой ситуации находится место для любви и создания семей, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Хочется пожелать воинам скорейшего возвращения домой к жёнам и матерям с Победой".

На территории полигона ТВВИКУ у оз. Андреевское 2 ноября зарегистрировали брак 19 пар. Для молодоженов была организована выездная церемония.

В брак вступали мобилизованные жители Тюмени и Тюменской области, проходящие в настоящее время на полигоне боевое слаживание. Поздравили молодоженов сотрудники городского ЗАГСа и замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковник Михаил Багров.

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