Работа с молодежью, по мнению эксперта, крайне сложная сфера государственного и общественного управления

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любое мероприятие, ориентированное на молодежь, необходимо организовывать, соблюдая баланс между молодежными стилем и интересами, с одной стороны, и дискурсом и ценностями общества в целом, с другой. В этом уверен кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов.

Работа с молодежью в настоящее время, по его мнению, представляется крайне сложной сферой государственного и общественного управления.

"Если иметь в виду не простейшие эффекты в виде привлечения к участию в тех или иных мероприятиях, а определенную стратегию, приоритетами которой было бы формирование из молодежи социальной базы общественного развития - технологического, экономического, социокультурного", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Основные сложности работы, по мнению эксперта, состоят в необходимости учитывать прагматизм молодежи, ее нацеленность на жизнь по высоким потребительским стандартам, в сформировавшейся в последние годы в молодежной среде установке на упрощение, даже, примитивизацию алгоритмов коммуникации и достижения жизненных целей в целом, а также в достаточно высоком уровне социальной дифференциации в молодежной среде.

"Соответственно, работа с молодежью должна начинаться гораздо раньше достижения ею собственно молодежного возраста", - подчеркнул Евгений Реутов.

Тема молодежи была поднята президентом России Владимиром Путиным на встрече с историками и религиозными деятелями 4 ноября. Эта тема, отметил президент, сейчас должна быть у всех перед глазами, поскольку от формирования сознания современной молодёжи зависит будущее.

"Нужно находить новые формы взаимодействия с молодёжными аудиториями. Это не значит, что нужно [...] себя перевоспитывать, перелицовывать в попытке быть модным, понятным. Нужно всегда оставаться самим собой, – сказал он. - Говоря о будущем России, мы должны думать о духовном состоянии нашего народа. Мы должны особенно думать о нравственном состоянии молодёжи, потому что без целостной нравственной личности не может быть целостного государства и общества".

Это особенно актуально накануне Всемирного дня молодежи, который ежегодно отмечается 10 ноября. Праздник был установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи по инициативе Всемирного совета молодежи, созданного во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.