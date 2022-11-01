Нефтегазовый кластер позволит увеличить экономический рост в России, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нефтегазовый кластер Тюменской области позволяет увеличивать экономическую составляющую нашего государства. Такую точку зрения высказал эксперт "Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ", капитан дальнего плавания Иннокентий Ершов.

У тюменского региона, по оценке эксперта, очень хорошие финансовые показатели и направления деятельности.

"Объединение в единый кластер разных предприятий из регионов позволяет создавать дополнительные рабочие места, расширять производство, увеличивать экономическую составляющую нашего государства", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Нефтегазовый кластер создан в 2021 году при поддержке правительства Тюменской области и Ямала. Он входит во всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности, большую востребованность российской продукции и технологий как внутри страны, так и с перспективой лидерства на зарубежных рынках.

Сегодня на производствах кластера, по данным генерального директора ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области" Александра Сакевича, трудятся 54 тыс. сотрудников

"За год мы выросли с 19 участников до 101 из 15 регионов страны, - пояснил он. - Это стало возможным благодаря активному продвижению ассоциации не только в Тюменской области, но и далеко за ее пределами. Для продвижения участников используются разные инструменты. Прежде всего, это - кооперационные цепочки, которые мы собираем для недропользователей".