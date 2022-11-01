Указ о традиционных ценностях позволит противодействовать деструктивной идеологии Запада, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Указ Президента РФ о традиционных ценностях - это достойный ответ на реалии "культуры отмены" российской цивилизации на коллективном Западе, реалии жесткой и жестокой гибридной войны против России. Такое мнение высказал доктор философских наук, профессор Олег Агапов (Республика Татарстан) на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

"В Указе перечислены не только ведущие константы духовных и нравственных ценностей российского, русского мира, базирующиеся на основе национальных целей, исторического опыта народов России, социального запроса, но и предложены методы и формы противодействия мизантропической идеологии "золотого миллиарда", деструктивных идеологий ЛГБТ и иных человеконенавистнических воззрений", - отметил профессор Олег Агапов.

Осмысление социальных, культурных, технологических процессов с опорой на традиционные ценности позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. Россия будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.

К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.