Указ президента о традиционных ценностях – инструмент по предотвращению распада общества, убежден эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Указ президента России Владимира Путина, утвердивший основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, является действенным инструментом по предотвращению распада и гибели нашего общества.

Такую точку зрения высказал главный лесничий Республики Коми Михаил Ковалев. Развитие традиционных человеческих ценностей, по его убеждению, предусмотрено самой природой.

"Человек живет в природе и развивается совместно с окружающей средой. Непринятие законов природы приведет к исчезновению рода человеческого, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Для нашего народа такие ценности, как справедливость, взаимопомощь, духовные ценности, создание семьи, общение с природой являются основополагающими, поэтому необходимо принимать все меры, предотвращающие извращенный подход к нравственности человека".

В указе президента говорится о том, что Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет страны, обеспечивать ее единство и осуществлять сбережение народа и развитие человеческого потенциала. Россия будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.

К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.