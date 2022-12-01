Эксперт объяснил важность десятилетия науки и технологий в России

Максим Богодвид, фотохост Конгресса молодых учёных Максим Богодвид, фотохост Конгресса молодых учёных

Объявленное десятилетие науки и технологий в России - стратегически самое важное решение за весь год. Такую точку зрения высказал представитель Алтайского промышленно-экономического колледжа в Челябинской области Андрей Лавров.

По его словам, вопрос выживания нашей страны – это вопрос, прежде всего, научного и технологического рывка, который просто необходим.

"Иначе мы окажемся не слишком конкурентоспособны, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В Челябинской области это хорошо понимают, и уже сейчас активно идет работа в данном направлении. Прежде всего, это реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих развитие науки. Пример тому – межвузовский кампус, который начнут строить уже скоро".

Десятилетие науки и технологий в России было объявлено Указом президента от 25 апреля 2022 года. В его рамках в парке науки и искусства "Сириус" в период с 1 по 3 декабря проходит II конгресс молодых ученых.

В программе IIконгресса - десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II конгресса молодых ученых станут делегаты из более, чем 40 стран мира.

"Конгресс молодых ученых призван стать знаковым событием на старте десятилетия науки и технологий. Это уникальный формат открытого прикладного диалога о сегодняшнем и завтрашнем дне сферы исследований и разработок", - заявил вице-премьер, сопредседатель координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.