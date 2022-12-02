Эксперт предлагает создать парки науки и искусства, подобные "Сириусу" в каждом федеральном округе

Максим Богодвид, фотохост Конгресса молодых учёных Максим Богодвид, фотохост Конгресса молодых учёных

Центры, подобные "Сириусу" должны быть в каждом федеральном округе в России. Заявила член Общественной палаты Тульской области, доктор исторических наук, профессор Елена Симонова, комментируя конгресс молодых ученых.

"Можно только приветствовать подобные мероприятия и внедрять опыт в регионах, - сказала она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Конечно, в регионах предпринимаются попытки для создания современных площадок для молодых исследователей и школьников - коммуникационных, учебных, исследовательских. Но было бы еще лучше, если бы таких центров как Сириус было бы больше, хотя бы по одному на федеральный округ".

Форумы молодых ученых, по ее словам, всегда позитивные, конструктивные, творческие, потенциально эффективные мероприятия, направленные на обмен опытом и идеями, знакомство, вдохновение на что-то новое, междисциплинарное.

В парке науки и искусства "Сириус" в период с 1 по 3 декабря проходит II конгресс молодых ученых, в котором участвуют делегаты из более, чем 40 стран мира . В программе - десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования.

В рамках форума делегаты обсудят цифровые решения, помогающие исследователям оптимизировать работу, строить карьеру, взаимодействовать друг с другом, с государством и обществом. Также разговор пойдет о том, как механизмы обратной связи помогут усовершенствовать государственную политику в области научно-технологического развития и о многом другом.

Парк науки и искусства "Сириус" создан для популяризации науки и высоких технологий, музыкального и художественного искусства, развития культуры интеллектуального отдыха и творчества. Здесь проходят мастер-классы и экскурсии в лабораториях, оснащенных по лучшим мировым стандартам, лекториумы, фестивали науки и творчества, концерты классической музыки и балета, художественные вернисажи, кинопоказы. Парк науки и искусства "Сириус" расположен в Сочи в здание главного медиацентра Олимпиады 2014 года.