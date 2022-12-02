В Тюменской области выстраивают долгосрочные международные отношения, считает эксперт

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Руководство Тюменской области грамотно выстраивает долгосрочные международные отношения, в 1,8 раза увеличив региональный экспорт в 2022 году. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, комментируя выступление губернатора Тюменской области Александра Моора на пленарном заседании Тюменского экспортного форума.

После начала проведения специальной военной операции бизнес сообщество, по словам Альберта Комахидзе, поняло, что все отношения, построенные годами и даже десятилетиями, бизнес-процессы и партнерство закончились. "Это дает нам понять, что большинство деловых отношений стали политизированными, но как говорят в народе: "нет худа без добра" и бизнес-сообщество довольно быстро перестроило свои потоки на другие рынки. Немаловажную роль здесь играет именно поддержка глав регионов и в целом правительства, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В Тюменской области переориентация рынка проходит успешно, судя по цифрам и заключенным новым деловым отношениям, благодаря слаженной работе команды Александра Мора".

Тюменская область давно и планомерно развивает сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Африки, СНГ, и как показали события последнего года, тактика была выбрана верная. Правительство Тюменской области активно поддерживает местные предприятия-экспортеры. Компании участвуют в бизнес-миссиях. В этом году они прошли в Узбекистане, Казахстане и Иране. По-прежнему функционируют постоянные экспозиции товаров Тюменской области в странах СНГ: только в этом году состоялось более 75 презентационных мероприятий товаров и услуг тюменских производителей, в рамках экспозиций заключено 11 контрактов. 46 тюменских компаний приняли участие в международных выставках.

"В Тюменской области обеспечивается бесшовное сопровождение экспортно ориентированных компаний: от начала проведения переговоров до заключения контракта", - рассказал губернатор Александр Моор.

Активную поддержку тюменским экспортерам оказывает центр поддержки экспорта. При его содействии предприниматели активно размещают свои товары на международных электронных торговых площадках. Специалисты центра проводят консультации, помогают в проверке иностранного контрагента, подбирают оптимальные логистические маршруты, способствуют решению вопросов таможенного оформления и не только.