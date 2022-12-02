Тюменец выплатил алиментный долг, чтобы не потерять права на машину и недвижимость

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

170 тыс. рублей задолжал 36-летний тюменец бывшей жене на содержание ребенка, сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов.

Как только исполнительный лист поступил в отдел по взысканию алиментных платежей, судебный пристав-исполнитель уведомил гражданина и предупредил о возможных мерах принудительного воздействия.

По истечению срока добровольной оплаты было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации с недвижимостью и на регистрационные действия в отношении транспортных средств. По данным регистрирующих ведомств у должника имеется в собственности автомобиль Mitsubishi, нежилое помещение и земельный участок.

Эти меры подействовали на мужчину, он сразу предоставил чек с подтверждением о полной оплате. А судебныы пристав-исполнитель направил постановление на текущие удержания по алиментам в адрес работодателя на официальное место работы.