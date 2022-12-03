Трех человек спасли врачи скорой помощи в Ишиме от замерзания на улице

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трех человек спасли врачи скорой помощи благодаря неравнодушным жителям Ишимского района. В областной больнице № 4 отмечают, что с наступлением морозов граждане стали чаще вызывать скорую замерзающим на улице.

В одном из сел Ишимского района нашли на улице 90-летнего мужчину. Соседи вызвали скорую помощь и до ее приезда согревали дедушку теплыми куртками. При осмотре фельдшеры скорой помощи обнаружили у пациента обморожение кистей рук, стоп и ягодиц. С общим переохлаждением пожилого человека доставили в больницу № 4, в отделение анестезиологии–реанимации.

Как рассказал заведующий отделением Владимир Колмаков, на момент поступления мужчина находился в тяжелом состоянии, с отморожениями конечностей 4 степени. "С учетом сопутствующих хронических заболеваний пациенту была назначена инфузионная терапия, подключены вазопрессоры, антикоагулянты и обезболивающие препараты, - рассказал завотделением. – После стабилизации жизненных функций, мужчину перевели в хирургическое отделение".

За последнюю неделю в хирургию доставили еще двоих мужчин, пострадавших от сильного мороза. Замерзающих с гипотермией обнаружили прохожие на улице. Температура тела одного из них составила 32,5 °С. Благодаря отзывчивости ишимцев и профессионализму медицинских работников областной больницы №4 удалось сохранить жизни обоим.

Если вы стали свидетелем того, что человек замерзает, необходимо его отвести в теплое помещение. Если вдруг он падает в обморок или у него слабо прощупывается пульс, – звоните в скорую помощь.

Чем качественнее и оперативнее будет оказана первичная помощь, тем меньше будут последствия и тем скорее истощенный организм и кожные покровы придут в норму.

Также врачи напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя может стать причиной обморожения и привести к трагическим последствиям.