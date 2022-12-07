  • 7 декабря 20227.12.2022среда
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболяки коллективами и семьями начнут создавать снежные фигуры с 17 декабря

Общество, 08:28 07 декабря 2022

из Telegram-канала администрации Тобольска | Фото: из Telegram-канала администрации Тобольска

К созданию снежных фигур в рамках конкурса "Тобольские снеговики" приступят на Красной площади в Тобольске 17-18 декабря.

Вырезать фигуры будут трудовые коллективы и семьи.

Как рассказала специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова, в 2022 году конкурс проходит в новом формате, на участие в нем заявились учреждения, организации и объединения творческих людей города. Все фигуры будут украшать снежный городок на Красной площади. Сейчас идет подготовка коробов.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# праздник , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:15 07.12.2022Учитель татарского языка из Аромашевского района преподаст мастер-класс в Казани
09:53 07.12.2022Семейство белых медведей привезут в Тобольск 8 декабря
09:42 07.12.2022В труднодоступных районах Тобольского района сформирован необходимый запас лекарств
09:31 07.12.2022В Тюмени открылась уникальная выставка "Двух муз связующая нить…"