Тоболяки коллективами и семьями начнут создавать снежные фигуры с 17 декабря

| Фото: из Telegram-канала администрации Тобольска | Фото: из Telegram-канала администрации Тобольска

К созданию снежных фигур в рамках конкурса "Тобольские снеговики" приступят на Красной площади в Тобольске 17-18 декабря.

Вырезать фигуры будут трудовые коллективы и семьи.

Как рассказала специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова, в 2022 году конкурс проходит в новом формате, на участие в нем заявились учреждения, организации и объединения творческих людей города. Все фигуры будут украшать снежный городок на Красной площади. Сейчас идет подготовка коробов.

Инна Пахомова