В Тюмени 17 собственников снесенного дома по ул. Сахалинской получили компенсацию через суд

| Фото: ТГ-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал главы Ишима Федора Шишкина

17 собственников жилых помещений в многоквартирном доме по ул. Сахалинская Тюмени обратились в прокуратуру о защите нарушенных жилищных прав. Через суд они получили компенсации, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в июле 2013 года в двухэтажном брусчатом многоквартирном доме произошел пожар. Дом был признан аварийным, подлежащим сносу, на следующий год его снесли и сняли с государственного кадастрового учета.

"Принадлежащие заявителям доли в праве общей собственности на общее имущество в этом доме были фактически изъяты из владения без предоставления равноценного возмещения. Прокуратура города, действуя в интересах заявителей, обратилась в суд с требованиями к администрации Тюмени и правительству Тюменской области о восстановлении прав собственников жилых помещений на получение равноценного возмещения при изъятии имущества, находящегося в общедолевой собственности", - рассказали в надзорном ведомстве.

Ленинский районный суд Тюмени утвердил мировое соглашение о выплате ответчиками денежной компенсации за право в доле на общее имущество в многоквартирном жилом доме каждому из 17 собственников.

Определение суда вступило в законную силу.